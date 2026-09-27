Хакан Фидан завтра отправится с визитом в ОАЭ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 28 сентября совершит визит в ОАЭ.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на источник в МИД Турции.

Отмечается, что в ходе визита будут обсуждены двусторонние отношения, ситуация в Персидском заливе, безопасность судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, а также ситуация в Газе и Йемене. Стороны также обсудят переход ко второму этапу мирного плана по Газе, улучшение гуманитарной ситуации и начало восстановительных работ.

В ведомстве отметили солидарность Турции с ОАЭ, а также важность укрепления региональных инициатив вместо внешнего вмешательства в урегулирование конфликтов.