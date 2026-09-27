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    Хакан Фидан завтра отправится с визитом в ОАЭ

    В регионе
    • 27 сентября, 2026
    • 15:22
    Хакан Фидан завтра отправится с визитом в ОАЭ

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 28 сентября совершит визит в ОАЭ.

    Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на источник в МИД Турции.

    Отмечается, что в ходе визита будут обсуждены двусторонние отношения, ситуация в Персидском заливе, безопасность судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, а также ситуация в Газе и Йемене. Стороны также обсудят переход ко второму этапу мирного плана по Газе, улучшение гуманитарной ситуации и начало восстановительных работ.

    В ведомстве отметили солидарность Турции с ОАЭ, а также важность укрепления региональных инициатив вместо внешнего вмешательства в урегулирование конфликтов.

    Хакан Фидан Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Эскалация на Ближнем Востоке
    Hakan Fidan sabah BƏƏ-yə səfər edəcək
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