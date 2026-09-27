İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Hakan Fidan sabah BƏƏ-yə səfər edəcək

    Region
    • 27 sentyabr, 2026
    • 15:13
    Hakan Fidan sabah BƏƏ-yə səfər edəcək

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan sabah Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindəki (XİN) mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, səfər zamanı Türkiyə-BƏƏ münasibətləri, Körfəz regionundakı vəziyyət, Hörmüz və Bab-əl-Məndəb boğazlarında naviqasiya təhlükəsizliyi, eləcə də Qəzza və Yəmənlə bağlı regional məsələlər müzakirə olunacaq.

    Görüşlərdə Türkiyənin BƏƏ ilə həmrəylik nümayiş etdirdiyi, münaqişələrin həllində kənar müdaxilələr əvəzinə, regional təşəbbüslərin gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanacaq.

    Qəzza ilə bağlı sülh planının ikinci mərhələsinə keçid, humanitar vəziyyətin yaxşılaşdırılması və yenidənqurma işlərinə başlanması da müzakirə mövzuları arasında olacaq.

    Hakan Fidan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Türkiyə Cümhuriyyəti
    Хакан Фидан завтра отправится с визитом в ОАЭ
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