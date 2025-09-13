Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Хакан Фидан: Впервые возможен длительный режим прекращения огня между Россией и Украиной

    В регионе
    • 13 сентября, 2025
    • 01:15
    Хакан Фидан: Впервые возможен длительный режим прекращения огня между Россией и Украиной

    Впервые возможен длительный режим прекращения огня между Россией и Украиной.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на конференции в Институте международных отношений в Риме, посвященной текущим международным событиям.

    Он отметил, что для этого США должны приложить серьезные усилия.

    Глава МИД выразил надежду на успешное завершение продолжительных переговоров:

    "Президент Дональд Трамп изменил политику и позицию США по войне России против Украины. Вместо того чтобы быть ведущей силой в конфликте, он отдал предпочтение политике нейтралитета".

    российско-украинская война Хакан Фидан США
    Türkiyə XİN başçısı: İlk dəfədir ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəs mümkündür

    Последние новости

    02:18

    Агентство Fitch понизило рейтинг Франции из-за госдолга и политического кризиса

    Другие страны
    01:53

    ВОЗ: Смертность от холеры в мире в 2024 году выросла на 50%

    Здоровье
    01:15

    Хакан Фидан: Впервые возможен длительный режим прекращения огня между Россией и Украиной

    В регионе
    00:41

    El Desmarque: ФИФА планирует внедрить новые изменения в 2026 году

    Футбол
    00:12

    Премьер Лига: "Карабах" сыграл вничью с "Зиря" в IV туре

    Футбол
    23:42

    Турция ждет подписания мирного договора между Баку и Ереваном в первой половине 2026 года

    В регионе
    23:39

    TƏBİB сообщил о состоянии мужчины, получившего ранение в Сальяне - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    23:17

    WP: Убийце Чарли Кирка предъявят обвинения по трем статьям

    Другие страны
    22:52
    Фото
    Видео

    В поселке Мехдиабад произошел пожар, эвакуированы 15 человек

    Происшествия
    Лента новостей