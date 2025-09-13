Хакан Фидан: Впервые возможен длительный режим прекращения огня между Россией и Украиной

Впервые возможен длительный режим прекращения огня между Россией и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на конференции в Институте международных отношений в Риме, посвященной текущим международным событиям.

Он отметил, что для этого США должны приложить серьезные усилия.

Глава МИД выразил надежду на успешное завершение продолжительных переговоров:

"Президент Дональд Трамп изменил политику и позицию США по войне России против Украины. Вместо того чтобы быть ведущей силой в конфликте, он отдал предпочтение политике нейтралитета".