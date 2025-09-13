Хакан Фидан: Впервые возможен длительный режим прекращения огня между Россией и Украиной
В регионе
- 13 сентября, 2025
- 01:15
Впервые возможен длительный режим прекращения огня между Россией и Украиной.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на конференции в Институте международных отношений в Риме, посвященной текущим международным событиям.
Он отметил, что для этого США должны приложить серьезные усилия.
Глава МИД выразил надежду на успешное завершение продолжительных переговоров:
"Президент Дональд Трамп изменил политику и позицию США по войне России против Украины. Вместо того чтобы быть ведущей силой в конфликте, он отдал предпочтение политике нейтралитета".
Последние новости
02:18
Агентство Fitch понизило рейтинг Франции из-за госдолга и политического кризисаДругие страны
01:53
ВОЗ: Смертность от холеры в мире в 2024 году выросла на 50%Здоровье
01:15
Хакан Фидан: Впервые возможен длительный режим прекращения огня между Россией и УкраинойВ регионе
00:41
El Desmarque: ФИФА планирует внедрить новые изменения в 2026 годуФутбол
00:12
Премьер Лига: "Карабах" сыграл вничью с "Зиря" в IV туреФутбол
23:42
Турция ждет подписания мирного договора между Баку и Ереваном в первой половине 2026 годаВ регионе
23:39
TƏBİB сообщил о состоянии мужчины, получившего ранение в Сальяне - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
23:17
WP: Убийце Чарли Кирка предъявят обвинения по трем статьямДругие страны
22:52
Фото
Видео