Türkiyə XİN başçısı: İlk dəfədir ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəs mümkündür
Region
- 13 sentyabr, 2025
- 00:41
İlk dəfədir ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəs, hətta uzun müddətli atəşkəsin əldə olunması mümkündür.
"Report" "Anadolu"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Romada yerləşən Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda keçirilən konfransda cari beynəlxalq hadisələr barədə danışarkən deyib.
O bildirib ki, bunun üçün ABŞ ciddi səy göstərməlidir.
Nazir ünid edir ki, davamlı müzakirələr uğurla başa çatacaq: "Prezident Donald Tramp ABŞ-nin Ukrayna müharibəsindəki siyasətini və mövqeyini dəyişdi. Müharibədə aparıcı güc olmaq əvəzinə, neytrallıq siyasətinə üstünlük verdi".
Son xəbərlər
00:41
Türkiyə XİN başçısı: İlk dəfədir ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəs mümkündürRegion
00:03
Foto
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Amağuya 20 maşın erməni saqqallıları dolmuşdu"Daxili siyasət
23:42
Türkiyə Ermənistan və Azərbaycan arasında yekun sülhün gələn il imzalanacağını gözləyirRegion
23:13
Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıbDigər ölkələr
23:05
Hakan Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ən qısa müddətdə bitməsi üçün daha çox səy göstərilməlidirRegion
23:02
Salyanda 62 yaşlı kişi böyürtkən yığarkən ağır xəsarət alıb - YENİLƏNİBHadisə
22:43
Foto
Nazir idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşübFərdi
22:40
Foto
Video
Gənclər şəhərciyində evdə yanğın olub, 15 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİBHadisə
22:37