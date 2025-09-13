Türkiyə XİN başçısı: İlk dəfədir ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəs mümkündür

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlk dəfədir ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəs, hətta uzun müddətli atəşkəsin əldə olunması mümkündür.

    "Report" "Anadolu"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Romada yerləşən Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda keçirilən konfransda cari beynəlxalq hadisələr barədə danışarkən deyib.

    O bildirib ki, bunun üçün ABŞ ciddi səy göstərməlidir.

    Nazir ünid edir ki, davamlı müzakirələr uğurla başa çatacaq: "Prezident Donald Tramp ABŞ-nin Ukrayna müharibəsindəki siyasətini və mövqeyini dəyişdi. Müharibədə aparıcı güc olmaq əvəzinə, neytrallıq siyasətinə üstünlük verdi".

