Хакан Фидан: В Иране не наблюдается признаков скорой смены власти
В регионе
- 03 марта, 2026
- 17:14
В настоящее время в Иране, на фоне ударов Израиля и США, не наблюдается признаков скорой смены власти.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя журналистам ситуацию в Иране.
"Такого уровня протестов, который мог бы привести к смене власти, не наблюдается", - сказал он.
По словам министра, действия Израиля и США могут поставить под угрозу как регион, так и стабильность в мире.
