    Хакан Фидан: В Иране не наблюдается признаков скорой смены власти

    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 17:14
    Хакан Фидан: В Иране не наблюдается признаков скорой смены власти

    В настоящее время в Иране, на фоне ударов Израиля и США, не наблюдается признаков скорой смены власти.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя журналистам ситуацию в Иране.

    "Такого уровня протестов, который мог бы привести к смене власти, не наблюдается", - сказал он.

    По словам министра, действия Израиля и США могут поставить под угрозу как регион, так и стабильность в мире.

    Hakan Fidan: İranda rejim dəyişikliyi ilə nəticələnəcək miqyasda bir dalğalanma görünmür
    Türkiye sees no signs of regime change in Iran
