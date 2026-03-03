Хакан Фидан: В Иране не наблюдается признаков скорой смены власти

В настоящее время в Иране, на фоне ударов Израиля и США, не наблюдается признаков скорой смены власти.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя журналистам ситуацию в Иране.

"Такого уровня протестов, который мог бы привести к смене власти, не наблюдается", - сказал он.

По словам министра, действия Израиля и США могут поставить под угрозу как регион, так и стабильность в мире.