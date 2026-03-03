İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Hakan Fidan: İranda rejim dəyişikliyi ilə nəticələnəcək miqyasda bir dalğalanma görünmür

    Region
    • 03 mart, 2026
    • 16:48
    Hakan Fidan: İranda rejim dəyişikliyi ilə nəticələnəcək miqyasda bir dalğalanma görünmür

    Hazırda İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana zərbələri fonunda bu ölkədə rejim dəyişikliyi ilə nəticələnəcək miqyasda bir dalğalanma görünmür.

    "Report" TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan deyib.

    Nazir söyləyib ki, son hadisələr həm regionun gələcəyini, həm də qlobal sabitliyi risk altına qoya biləcək xarakter daşıyır.

    "İran xalqı daxilində rejim dəyişikliyi ilə nəticələnəcək miqyasda bir dalğalanma isə hazırkı mərhələdə görünmür", - deyə Fidan qeyd edib.

    Hakan Fidan Türkiyə İran İsrail ABŞ İrana hərbi zərbələr
    Хакан Фидан: В Иране не наблюдается признаков скорой смены власти

    Son xəbərlər

    17:06

    Tramp: İranla danışıqlar aparmaq üçün artıq gecdir

    Digər ölkələr
    17:05
    Foto

    Son dörd saatda İrandan Azərbaycana daha 182 nəfərin təxliyəsi baş tutub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:05

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirəcək

    Fərdi
    17:00

    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 25 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    16:59

    Azyaşlıya yardım məqsədilə toplanan pulu talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:57

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İran ərazimizə 180-dən çox raket və 800 dron buraxıb

    Digər ölkələr
    16:54

    Bəzi yerlərdə yağıntı intensivləşəcək, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    16:53

    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlayıb

    Futbol
    16:49

    "Baker Hughes": Azərbaycan mühüm enerji və tranzit mərkəzi kimi statusunu gücləndirib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti