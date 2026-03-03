Hakan Fidan: İranda rejim dəyişikliyi ilə nəticələnəcək miqyasda bir dalğalanma görünmür
Region
- 03 mart, 2026
- 16:48
Hazırda İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana zərbələri fonunda bu ölkədə rejim dəyişikliyi ilə nəticələnəcək miqyasda bir dalğalanma görünmür.
"Report" TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan deyib.
Nazir söyləyib ki, son hadisələr həm regionun gələcəyini, həm də qlobal sabitliyi risk altına qoya biləcək xarakter daşıyır.
"İran xalqı daxilində rejim dəyişikliyi ilə nəticələnəcək miqyasda bir dalğalanma isə hazırkı mərhələdə görünmür", - deyə Fidan qeyd edib.
