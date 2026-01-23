Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Хакан Фидан: Турция продолжит вносить вклад в мир и стабильность на Балканах

    • 23 января, 2026
    • 22:39
    Хакан Фидан: Турция продолжит вносить вклад в мир и стабильность на Балканах

    Мы продолжим предпринимать шаги, направленные на вклад в мир, стабильность и процветание на Балканах, инвестируя в общее будущее.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан написал на своей странице в соцсети X.

    Он отметил, что во втором заседании Балканской платформы мира, прошедшем в Стамбуле, приняли участие министры иностранных дел Турции, Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово, Северной Македонии и Сербии.

    "Эта платформа, реализуемая по инициативе нашей страны, является важной рамкой для углубления диалога на Балканах и создания конкретных сфер сотрудничества", - подчеркнул Х.Фидан.

    По его словам, стороны пришли к единому мнению по обсуждаемым вопросам.

