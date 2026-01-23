Хакан Фидан: Турция продолжит вносить вклад в мир и стабильность на Балканах
В регионе
- 23 января, 2026
- 22:39
Мы продолжим предпринимать шаги, направленные на вклад в мир, стабильность и процветание на Балканах, инвестируя в общее будущее.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан написал на своей странице в соцсети X.
Он отметил, что во втором заседании Балканской платформы мира, прошедшем в Стамбуле, приняли участие министры иностранных дел Турции, Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово, Северной Македонии и Сербии.
"Эта платформа, реализуемая по инициативе нашей страны, является важной рамкой для углубления диалога на Балканах и создания конкретных сфер сотрудничества", - подчеркнул Х.Фидан.
По его словам, стороны пришли к единому мнению по обсуждаемым вопросам.
Последние новости
22:39
Хакан Фидан: Турция продолжит вносить вклад в мир и стабильность на БалканахВ регионе
22:17
Зеленский: На переговорах в Абу-Даби обсуждают параметры завершения войныДругие страны
22:02
Азербайджан полностью выполнил финансовые обязательства перед ООН на 2026 годВнешняя политика
21:56
Мерц: Соглашение о свободной торговле ЕС с MERCOSUR демократически легитимноДругие страны
21:39
Президент Турции принял участников второго заседания Балканской платформы мираВ регионе
21:21
Директор ФБР вывез из Мексики в США двух разыскиваемых преступниковДругие страны
21:09
Орбан назвал "финансовой бомбой" план ЕС по восстановлению УкраиныДругие страны
20:54
Премьер-лига: "Нефтчи" сыграл вничью с "Зиря"Футбол
20:48