Хакан Фидан: Турция продолжит вносить вклад в мир и стабильность на Балканах

Мы продолжим предпринимать шаги, направленные на вклад в мир, стабильность и процветание на Балканах, инвестируя в общее будущее.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан написал на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что во втором заседании Балканской платформы мира, прошедшем в Стамбуле, приняли участие министры иностранных дел Турции, Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово, Северной Македонии и Сербии.

"Эта платформа, реализуемая по инициативе нашей страны, является важной рамкой для углубления диалога на Балканах и создания конкретных сфер сотрудничества", - подчеркнул Х.Фидан.

По его словам, стороны пришли к единому мнению по обсуждаемым вопросам.