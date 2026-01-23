Hakan Fidan: Balkan yarımadasında sülh, sabitlik və rifaha töhfə verməyi davam etdirəcəyik
- 23 yanvar, 2026
- 22:16
Balkanlarda sülh, sabitlik və rifaha töhfə verməyi, ortaq gələcəyə sərmayə qoyan addımları davam etdirəcəyik.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan özünün "X"dəki hesabında yazıb.
O bildirib ki, İstanbulda keçirilən Balkan Sülh Platformasının ikinci iclasına Türkiyə, Albaniya, Bosniya və Herseqovina, Monteneqro, Kosovo, Şimali Makedoniya və Serbiyanın xarici işlər nazirləri qatılıb.
"Ölkəmizin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu platforma Balkanlarda dialoqu dərinləşdirmək və konkret əməkdaşlıq sahələri yaratmaq üçün vacib bir çərçivədir" , - H.Fidan qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, tərəflər təqdim olunan mövzularda həmfikir olublar.
Balkan Barış Platformu’nun ikinci toplantısını bugün İstanbul’da gerçekleştirdik. Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan Dışişleri Bakanları olarak bir araya geldik.— Hakan Fidan (@HakanFidan) January 23, 2026
Ülkemizin öncülüğünde hayata geçirdiğimiz bu platformun; Balkanlar’da… pic.twitter.com/jEitOuSDAH