Хакан Фидан: Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поделился публикацией по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией министр поделился в своем аккаунте в социальной сети X.

"В 34-ю годовщину Ходжалинской трагедии мы с глубокой скорбью чтим память наших азербайджанских братьев и сестер, ставших невинными жертвами тех трагических событий. Боль братского Азербайджана отзывается в наших сердцах и остается нашей общей болью. Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном, руководствуясь принципом "Одна нация - два государства", - говорится в публикации.