    В регионе
    • 26 февраля, 2026
    • 16:07
    Хакан Фидан: Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поделился публикацией по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.

    Как сообщает Report, соответствующей публикацией министр поделился в своем аккаунте в социальной сети X.

    "В 34-ю годовщину Ходжалинской трагедии мы с глубокой скорбью чтим память наших азербайджанских братьев и сестер, ставших невинными жертвами тех трагических событий. Боль братского Азербайджана отзывается в наших сердцах и остается нашей общей болью. Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном, руководствуясь принципом "Одна нация - два государства", - говорится в публикации.

