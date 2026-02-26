Хакан Фидан: Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном
- 26 февраля, 2026
- 16:07
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поделился публикацией по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.
Как сообщает Report, соответствующей публикацией министр поделился в своем аккаунте в социальной сети X.
"В 34-ю годовщину Ходжалинской трагедии мы с глубокой скорбью чтим память наших азербайджанских братьев и сестер, ставших невинными жертвами тех трагических событий. Боль братского Азербайджана отзывается в наших сердцах и остается нашей общей болью. Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном, руководствуясь принципом "Одна нация - два государства", - говорится в публикации.
