Hakan Fidan: Türkiyə "tək millət, iki dövlət" anlayışı ilə hər zaman Azərbaycanın yanındadır
Region
- 26 fevral, 2026
- 15:53
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, nazir bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.
"Xocalı qətliamının 34-cü ildönümündə həyatını itirən azərbaycanlı qardaş-bacılarımızı rəhmətlə yad edirəm. Qardaş Azərbaycanın ağrısını qəlbimizin ən dərin yerində hiss edirik.
Türkiyə "tək millət, iki dövlət" anlayışı ilə hər zaman Can Azərbaycanın yanındadır", - paylaşımda qeyd olunub.
Son xəbərlər
16:51
ETSN kollektivi Xocalı soyqırımı qurbanlarını anıblarDaxili siyasət
16:47
Efiopiyanın Baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlibXarici siyasət
16:44
"Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçularının rəqibləri müəyyənləşibFərdi
16:44
Cenevrədə ABŞ-İran danışıqları başa çatıb - YENİLƏNİBRegion
16:44
İlham Əliyev ad günü münasibətilə Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edibXarici siyasət
16:41
Avstriyada Adolf Hitlerin doğulduğu ev polis bölməsinə çevrilirMaraqlı
16:37
Foto
Bosniya və Herseqovinada Xocalı soyqırımının qurbanları anılıbQarabağ
16:36
Foto
Bir sıra rayonlarda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilibSağlamlıq
16:35
Foto