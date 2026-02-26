İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Hakan Fidan: Türkiyə tək millət, iki dövlət anlayışı ilə hər zaman Azərbaycanın yanındadır

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, nazir bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.

    "Xocalı qətliamının 34-cü ildönümündə həyatını itirən azərbaycanlı qardaş-bacılarımızı rəhmətlə yad edirəm. Qardaş Azərbaycanın ağrısını qəlbimizin ən dərin yerində hiss edirik.

    Türkiyə "tək millət, iki dövlət" anlayışı ilə hər zaman Can Azərbaycanın yanındadır", - paylaşımda qeyd olunub.

    Хакан Фидан: Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном
    Hakan Fidan: Türkiye to continue to stand by Azerbaijan's side

