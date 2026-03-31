Хакан Фидан провел встречу с членами Политбюро ХАМАС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с делегацией ХАМАС во главе с членом Политбюро организации Халилем Аль-Хайей.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Турции в соцсети X.

Отметим, что 23 марта глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын также встретился в Стамбуле с членами Политбюро ХАМАС. На встрече было проведено подробное обсуждение второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе.