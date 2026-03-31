Hakan Fidan "HƏMAS"ın Siyasi Bürosunun üzvləri ilə görüşüb
Region
- 31 mart, 2026
- 21:17
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan HƏMAS-ın Siyasi Bürosunun üzvü Xəlil Əl Hayyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN-in "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
Bildirilib ki, görüş Ankarada baş tutub.
Qeyd edək ki, martın 23-də Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının (MİT) rəhbəri İbrahim Kalın da İstanbulda HƏMAS Siyasi Bürosunun üzvləri ilə görüşüb. Görüşdə Qəzzada atəşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsi ilə bağlı ətraflı müzakirə aparılıb.
21:17
Hakan Fidan "HƏMAS"ın Siyasi Bürosunun üzvləri ilə görüşübRegion
21:12
Yorgensen: Aİ Azərbaycandan tədarükü artıraraq enerji resurslarının idxalını diversifikasiya edirEnergetika
21:03
Zelenski: Rusiya Ukraynaya SQ-nin Donbasdan çıxarılması üçün iki ay vaxt verirDigər ölkələr
20:54
Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsüm başa çatıb, "Abşeron Lions"un oyunçusu ciddi zədə alıbKomanda
20:42
Tramp: Hörmüz boğazı İranla münaqişənin tezliklə başa çatmasından sonra açılacaqDigər ölkələr
20:39
Türkiyənin U-21 millisinin baş məşqçisi Egemen Korkmaz oyun zamanı xəstəxanaya aparılıbFutbol
20:35
Pezeşkian: Müharibəyə müdaxilə təhlükəli nəticələrə səbəb olacaq - YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:12
Sabah Bakının iki rayonunda qaz olmayacaqİnfrastruktur
20:11