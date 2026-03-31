Hakan Fidan "HƏMAS"ın Siyasi Bürosunun üzvləri ilə görüşüb

    Hakan Fidan HƏMASın Siyasi Bürosunun üzvləri ilə görüşüb

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan HƏMAS-ın Siyasi Bürosunun üzvü Xəlil Əl Hayyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN-in "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    Bildirilib ki, görüş Ankarada baş tutub.

    Qeyd edək ki, martın 23-də Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının (MİT) rəhbəri İbrahim Kalın da İstanbulda HƏMAS Siyasi Bürosunun üzvləri ilə görüşüb. Görüşdə Qəzzada atəşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsi ilə bağlı ətraflı müzakirə aparılıb.

