Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе

    • 14 января, 2026
    • 13:51
    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 14 января провел очередной телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

    Как сообщает турецкое бюро Report, министры обсудили ситуацию в регионе.

    Отметим, что за последние сутки между главами МИД Турции и Ирана состоялись два телефонных разговора.

    Хакан Фидан Аббас Арагчи переговоры региональные вопросы
    Hakan Fidan növbəti dəfə İran XİN rəhbəri ilə danışıb
    Turkish, Iranian FMs hold another phone call

