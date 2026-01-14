Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе
В регионе
- 14 января, 2026
- 13:51
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 14 января провел очередной телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Как сообщает турецкое бюро Report, министры обсудили ситуацию в регионе.
Отметим, что за последние сутки между главами МИД Турции и Ирана состоялись два телефонных разговора.
