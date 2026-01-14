Hakan Fidan növbəti dəfə İran XİN rəhbəri ilə danışıb
Region
- 14 yanvar, 2026
- 13:19
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan yanvarın 14-də iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə növbəti telefon danışığı aparıb.
"Report"un Türkiyə bürosunun məlumatına görə, nazirlər bölgədə yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər.
Qeyd edək ki, Türkiyə və İran XİN rəhbərləri arasında son sutka ərzində iki dəfə telefon danışığı olub.
Son xəbərlər
13:22
Baş nazir: Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqında mümkün olduğu qədər qalacaqRegion
13:19
Hakan Fidan növbəti dəfə İran XİN rəhbəri ilə danışıbRegion
13:15
Nikol Paşinyan: KTMT-yə üzvlük silah bazarına çıxışımıza maneə yaradırdıRegion
13:13
Azərbaycanda Prezident təqaüdü ilə bağlı müraciətlər 6 %-dən çox artıbMaliyyə
13:13
ABŞ səfiri: Sülh prosesinin məntiqi nəticəsi üçün Bakı və İrəvanla iş aparırıqXarici siyasət
13:13
Hüseyn Məhəmmədov: "Yeni məşqçi heyəti gəldiyi üçün "Karvan-Yevlax"dan ayrıldım"Futbol
13:06
Azərbaycan ötən il 1 milyard kVt/saatdan çox elektrik enerjisi ixrac edibEnergetika
13:05
Foto
Ağdərə şəhərinin Baş planı hazırdırDaxili siyasət
13:03