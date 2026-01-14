İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Hakan Fidan növbəti dəfə İran XİN rəhbəri ilə danışıb

    Region
    • 14 yanvar, 2026
    • 13:19
    Hakan Fidan növbəti dəfə İran XİN rəhbəri ilə danışıb

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan yanvarın 14-də iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə növbəti telefon danışığı aparıb.

    "Report"un Türkiyə bürosunun məlumatına görə, nazirlər bölgədə yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər.

    Qeyd edək ki, Türkiyə və İran XİN rəhbərləri arasında son sutka ərzində iki dəfə telefon danışığı olub.

    Türkiyə İran İranda etirazlar Hakan Fidan Abbas Əraqçi

    Son xəbərlər

    13:22

    Baş nazir: Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqında mümkün olduğu qədər qalacaq

    Region
    13:19

    Hakan Fidan növbəti dəfə İran XİN rəhbəri ilə danışıb

    Region
    13:15

    Nikol Paşinyan: KTMT-yə üzvlük silah bazarına çıxışımıza maneə yaradırdı

    Region
    13:13

    Azərbaycanda Prezident təqaüdü ilə bağlı müraciətlər 6 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:13

    ABŞ səfiri: Sülh prosesinin məntiqi nəticəsi üçün Bakı və İrəvanla iş aparırıq

    Xarici siyasət
    13:13

    Hüseyn Məhəmmədov: "Yeni məşqçi heyəti gəldiyi üçün "Karvan-Yevlax"dan ayrıldım"

    Futbol
    13:06

    Azərbaycan ötən il 1 milyard kVt/saatdan çox elektrik enerjisi ixrac edib

    Energetika
    13:05
    Foto

    Ağdərə şəhərinin Baş planı hazırdır

    Daxili siyasət
    13:03

    Sosial şəbəkədə 150-dən çox profilə müdaxilə edən haker həbs olunub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti