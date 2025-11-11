Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Хакан Фидан обсудил региональные вопросы с президентом Сирии

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 10:57
    Хакан Фидан обсудил региональные вопросы с президентом Сирии

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Вашингтоне с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

    На встрече обсуждались двусторонние и региональные вопросы.

    Hakan Fidan Vaşinqtonda Suriya prezidenti ilə görüşüb

