Хакан Фидан обсудил региональные вопросы с президентом Сирии
В регионе
- 11 ноября, 2025
- 10:57
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Вашингтоне с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
На встрече обсуждались двусторонние и региональные вопросы.
