Хакан Фидан обсудил региональные вопросы с президентом Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Вашингтоне с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

На встрече обсуждались двусторонние и региональные вопросы.