    Turkish foreign minister meets Syrian president in Washington

    Region
    • 11 November, 2025
    • 11:39
    Turkish Foreign Minister Hakan Fidan met with Syrian President Ahmed al-Sharaa in Washington, Report informs via TRT Haber.

    The meeting focused on bilateral and regional issues.

    Hakan Fidan Ahmed al-Sharaa
    Hakan Fidan Vaşinqtonda Suriya prezidenti ilə görüşüb
    Хакан Фидан обсудил региональные вопросы с президентом Сирии

