Turkish foreign minister meets Syrian president in Washington
Region
- 11 November, 2025
- 11:39
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan met with Syrian President Ahmed al-Sharaa in Washington, Report informs via TRT Haber.
The meeting focused on bilateral and regional issues.
Latest News
12:43
Man City, Real Madrid interested in Liverpool midfielder Dominik SzoboszlaiFootball
12:30
Azerbaijan reduces carpet import costs from Türkiye by over 15%Business
12:23
Two dead, dozens injured in tourist bus crash in Egypt's Red Sea regionOther countries
12:07
Number of asylum seekers arriving in Azerbaijan increases in 2025Social security
12:05
Number of tourists traveling from European countries to Azerbaijan revealedTourism
11:39
Turkish foreign minister meets Syrian president in WashingtonRegion
11:22
Russia launches large-scale drone attack on Odesa OblastOther countries
11:08
Euronews Academy instructor says looking forward to benefit from Azerbaijani journalists' experienceMedia
11:06