Hakan Fidan Vaşinqtonda Suriya prezidenti ilə görüşüb
Region
- 11 noyabr, 2025
- 10:42
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Vaşinqtona səfəri çərçivəsində Suriya Prezidenti Əhməd əş-Şaraa ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber"ə Türkiyə XİN-dəki mənbələrdən bildirilib.
Onlar ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər.
Son xəbərlər
11:13
Bakının İnşaatçılar prospektində mikromobillik zolağı təşkil edilirİnfrastruktur
11:08
Rusiya Odessaya dronlarla hücum edib, enerji və nəqliyyat obyektlərinə zərər vurubDigər ölkələr
11:03
Şirniyyat qutularının içərisində gizlədilən dərman preparatları aşkar edilibBiznes
11:02
Qazaxıstanla Rusiya strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayacaqRegion
11:01
Azərbaycandakı BOKT-ların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)Maliyyə
10:58
KİV: Husilər İsrailə və Qırmızı dənizdəki gəmilərə hücumları dayandırmağa qərar veriblərDigər ölkələr
10:57
DİN: Sosial şəbəkələrdə "bonus", "lotereya", "mükafat qazandınız" kimi vədlərlə inanmayınHadisə
10:50
İslamiadada iştirak edəcək Azərbaycanın qadınlardan ibarət həndbol millisinin heyəti müəyyənləşibKomanda
10:42