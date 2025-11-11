İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Hakan Fidan Vaşinqtonda Suriya prezidenti ilə görüşüb

    Region
    • 11 noyabr, 2025
    • 10:42
    Hakan Fidan Vaşinqtonda Suriya prezidenti ilə görüşüb

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Vaşinqtona səfəri çərçivəsində Suriya Prezidenti Əhməd əş-Şaraa ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber"ə Türkiyə XİN-dəki mənbələrdən bildirilib.

    Onlar ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər.

    Hakan Fidan Suriya Əhməd əş-Şaraa
    Хакан Фидан обсудил региональные вопросы с президентом Сирии

    Son xəbərlər

    11:13

    Bakının İnşaatçılar prospektində mikromobillik zolağı təşkil edilir

    İnfrastruktur
    11:08

    Rusiya Odessaya dronlarla hücum edib, enerji və nəqliyyat obyektlərinə zərər vurub

    Digər ölkələr
    11:03

    Şirniyyat qutularının içərisində gizlədilən dərman preparatları aşkar edilib

    Biznes
    11:02

    Qazaxıstanla Rusiya strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayacaq

    Region
    11:01

    Azərbaycandakı BOKT-ların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Maliyyə
    10:58

    KİV: Husilər İsrailə və Qırmızı dənizdəki gəmilərə hücumları dayandırmağa qərar veriblər

    Digər ölkələr
    10:57

    DİN: Sosial şəbəkələrdə "bonus", "lotereya", "mükafat qazandınız" kimi vədlərlə inanmayın

    Hadisə
    10:50

    İslamiadada iştirak edəcək Azərbaycanın qadınlardan ibarət həndbol millisinin heyəti müəyyənləşib

    Komanda
    10:42

    Hakan Fidan Vaşinqtonda Suriya prezidenti ilə görüşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti