Хакан Фидан и Рустем Умеров провели встречу в Анкаре

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Турции.

Детали беседы пока не разглашаются.

Ранее Умеров сообщил в своем телеграм-канале, что встретился с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном и главным советником президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акифом Чагатаем Кылычем. По его словам, стороны обсудили два ключевых вопроса - обмен пленными с РФ и сотрудничество Украины и Турции в сфере безопасности и обороны.