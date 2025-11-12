Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Хакан Фидан и Рустем Умеров провели встречу в Анкаре

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 23:41
    Хакан Фидан и Рустем Умеров провели встречу в Анкаре

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Турции.

    Детали беседы пока не разглашаются.

    Ранее Умеров сообщил в своем телеграм-канале, что встретился с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном и главным советником президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акифом Чагатаем Кылычем. По его словам, стороны обсудили два ключевых вопроса - обмен пленными с РФ и сотрудничество Украины и Турции в сфере безопасности и обороны.

