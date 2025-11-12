İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Hakan Fidan Ankarada Rüstəm Umerovla görüşüb

    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 23:33
    Hakan Fidan Ankarada Rüstəm Umerovla görüşüb

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Ukrayna Müdafiə və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Rüstəm Umerovla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüş Ankarada baş tutub.

    Fidan və Umerovun müzakirə etdiyi mövzular açıqlanmayıb.

    Daha əvvəl Umerov öz "Telegram" kanalında Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Güler, Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri İbrahim Kalın və Türkiyə Prezidentinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Akif Çağatay Kılıç ilə görüşdüyünü bildirib. Onun sözlərinə görə, görüşdə Rusiya ilə əsir mübadiləsi və Ukrayna ilə Türkiyə arasında təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

    Türkiyə XİN Hakan Fidan Rüstəm Umerov
    Хакан Фидан и Рустем Умеров провели встречу в Анкаре

    Son xəbərlər

    23:53

    Pakistan Baş naziri Əfqanıstana danışıqların yeni raundunun keçirilməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    23:41

    Azərbaycan klubu FIBA Avropa Kubokunda Estoniya təmsilçisinə məğlub olub

    Komanda
    23:37

    ABŞ Energetika Nazirliyi Azərbaycanın 2026-cı il üzrə neft hasilatı proqnozunu əvvəlki səviyyədə saxlayıb

    Energetika
    23:33

    Hakan Fidan Ankarada Rüstəm Umerovla görüşüb

    Region
    23:26
    Video

    Filadelfiya şəhər meriyasının qarşısında Azərbaycan bayrağı ucaldılıb

    Digər ölkələr
    23:23

    Polşa miqrasiya paktından azad olmaq üçün Avropa Komissiyasına rəsmi müraciət edib

    Digər ölkələr
    23:07

    Hindistan Yeni Dehlidəki partlayışı terror aktı kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    22:52

    BAEA Tehranın yüksək dərəcədə zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarını açıqlayıb

    Region
    22:37

    Gürcüstanda qəzaya uğrayan hərbi təyyarənin qara qutusu Türkiyəyə gətirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti