Hakan Fidan Ankarada Rüstəm Umerovla görüşüb
Region
- 12 noyabr, 2025
- 23:33
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Ukrayna Müdafiə və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Rüstəm Umerovla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüş Ankarada baş tutub.
Fidan və Umerovun müzakirə etdiyi mövzular açıqlanmayıb.
Daha əvvəl Umerov öz "Telegram" kanalında Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Güler, Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri İbrahim Kalın və Türkiyə Prezidentinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Akif Çağatay Kılıç ilə görüşdüyünü bildirib. Onun sözlərinə görə, görüşdə Rusiya ilə əsir mübadiləsi və Ukrayna ilə Türkiyə arasında təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.
Son xəbərlər
23:53
Pakistan Baş naziri Əfqanıstana danışıqların yeni raundunun keçirilməsini təklif edibDigər ölkələr
23:41
Azərbaycan klubu FIBA Avropa Kubokunda Estoniya təmsilçisinə məğlub olubKomanda
23:37
ABŞ Energetika Nazirliyi Azərbaycanın 2026-cı il üzrə neft hasilatı proqnozunu əvvəlki səviyyədə saxlayıbEnergetika
23:33
Hakan Fidan Ankarada Rüstəm Umerovla görüşübRegion
23:26
Video
Filadelfiya şəhər meriyasının qarşısında Azərbaycan bayrağı ucaldılıbDigər ölkələr
23:23
Polşa miqrasiya paktından azad olmaq üçün Avropa Komissiyasına rəsmi müraciət edibDigər ölkələr
23:07
Hindistan Yeni Dehlidəki partlayışı terror aktı kimi tanıyıbDigər ölkələr
22:52
BAEA Tehranın yüksək dərəcədə zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarını açıqlayıbRegion
22:37