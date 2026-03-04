Фидан и Арагчи обсудили инцидент с баллистической ракетой в небе Турции
В регионе
- 04 марта, 2026
- 16:24
Глава МИД Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.
Сообщается, что в разговоре с Арагчи Фидан передал реакцию Анкары на инцидент со сбитой ракетой на территории Турции.
Ранее сегодня Министерство нацобороны Турции сообщило о том, что системы противовоздушной обороны НАТО перехватили и уничтожили иранскую баллистическую ракету в небе над Турцией.
