Фидан и Арагчи обсудили инцидент с баллистической ракетой в небе Турции

Глава МИД Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

Сообщается, что в разговоре с Арагчи Фидан передал реакцию Анкары на инцидент со сбитой ракетой на территории Турции.

Ранее сегодня Министерство нацобороны Турции сообщило о том, что системы противовоздушной обороны НАТО перехватили и уничтожили иранскую баллистическую ракету в небе над Турцией.