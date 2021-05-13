Гутерреш стал почетным доктором МГИМО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг получил звание почетного доктора Международного государственного института международных отношений (МГИМО).
Торжественная церемония, на которой также присутствовал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, состоялась в здании университета. Генсек ООН получил диплом из рук ректора вуза Анатолия Торкунова. "Для меня большая честь сообщить, что академический совет единогласно принял решение присвоить вам звание почетного доктора МГИМО", - сказал он.
Гутерреш поблагодарил руководство университета. Затем генсек ООН рассказал о работе ООН по борьбе с глобальными проблемами и по достижению целей устойчивого развития и ответил на вопросы студентов.