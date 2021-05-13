Гутерреш стал почетным доктором МГИМО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг получил звание почетного доктора Международного государственного института международных отношений (МГИМО).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг получил звание почетного доктора Международного государственного института международных отношений (МГИМО).

Как сообщает Report, об этом передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония, на которой также присутствовал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, состоялась в здании университета. Генсек ООН получил диплом из рук ректора вуза Анатолия Торкунова. "Для меня большая честь сообщить, что академический совет единогласно принял решение присвоить вам звание почетного доктора МГИМО", - сказал он.

Гутерреш поблагодарил руководство университета. Затем генсек ООН рассказал о работе ООН по борьбе с глобальными проблемами и по достижению целей устойчивого развития и ответил на вопросы студентов.