Гусман: Проведение в Шуше V Съезда азербайджанцев мира – это историческое событие

"Это великое историческое событие, что в освобожденной Шуше проводится V съезд Азербайджанцев мира". Мы очень много лет ждали и молились об этом событии".

"Это великое историческое событие, что в освобожденной Шуше проводится V Съезд Азербайджанцев мира". Мы очень много лет ждали и молились об этом событии".

Об этом российскому бюро Report заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) студенты азербайджанского землячества провели встречу с Михаилом Гусманом, которая прошла в формате Open Talk, где у каждого была возможность задать интересующий их вопрос.

Гусман рассказал о своих воспоминаниях о Баку: "Полжизни я прожил в Баку. С этим городом у меня связаны самые лучшие воспоминания. Это воспоминания о великом городе, который и по сегодняшней день остается очень добрым, открытым к людям, принимающим людей".

В ходе своего выступления он также вспомнил встречу с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Отметим, что Съезд станет первой крупной встречей азербайджанской диаспоры после освобождения Карабаха. Одним из исторических событий съезда является его проведение в Шуше - культурной столице тюркского мира. На мероприятии ожидается участие около 400 представителей диаспор из 65 стран.