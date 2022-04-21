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Гусман: Проведение в Шуше V Съезда азербайджанцев мира – это историческое событие

Гусман: Проведение в Шуше V Съезда азербайджанцев мира – это историческое событие "Это великое историческое событие, что в освобожденной Шуше проводится V съезд Азербайджанцев мира". Мы очень много лет ждали и молились об этом событии".
В регионе
21 апреля 2022 г. 08:04
Гусман: Проведение в Шуше V Съезда азербайджанцев мира – это историческое событие

"Это великое историческое событие, что в освобожденной Шуше проводится V Съезд Азербайджанцев мира". Мы очень много лет ждали и молились об этом событии".

Об этом российскому бюро Report заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) студенты азербайджанского землячества провели встречу с Михаилом Гусманом, которая прошла в формате Open Talk, где у каждого была возможность задать интересующий их вопрос.

Гусман рассказал о своих воспоминаниях о Баку: "Полжизни я прожил в Баку. С этим городом у меня связаны самые лучшие воспоминания. Это воспоминания о великом городе, который и по сегодняшней день остается очень добрым, открытым к людям, принимающим людей".

В ходе своего выступления он также вспомнил встречу с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Отметим, что Съезд станет первой крупной встречей азербайджанской диаспоры после освобождения Карабаха. Одним из исторических событий съезда является его проведение в Шуше - культурной столице тюркского мира. На мероприятии ожидается участие около 400 представителей диаспор из 65 стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQusman: “Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayı”nın Şuşada keçirilməsi tarixi hadisədir”

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