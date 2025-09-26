Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Губернатор: В Псковской области РФ произошел взрыв на ж/д путях

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 10:03
    Губернатор: В Псковской области РФ произошел взрыв на ж/д путях

    В Псковской области России произошел взрыв на железнодорожных путях неподалеку от станции Плюсса.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

    По его словам, никто не пострадал, также схода железнодорожного состава не произошло.

    На месте работают оперативные службы.

