Губернатор: В Псковской области РФ произошел взрыв на ж/д путях
В регионе
- 26 сентября, 2025
- 10:03
В Псковской области России произошел взрыв на железнодорожных путях неподалеку от станции Плюсса.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
По его словам, никто не пострадал, также схода железнодорожного состава не произошло.
На месте работают оперативные службы.
