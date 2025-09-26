Губернатор: В Псковской области РФ произошел взрыв на ж/д путях

В Псковской области России произошел взрыв на железнодорожных путях неподалеку от станции Плюсса.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, никто не пострадал, также схода железнодорожного состава не произошло.

На месте работают оперативные службы.