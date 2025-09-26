İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Rusiyada dəmir yollarında partlayış baş verib

    Region
    • 26 sentyabr, 2025
    • 10:17
    Rusiyada dəmir yollarında partlayış baş verib

    Rusiyanın Pskov vilayətində Plyussa stansiyasının yaxınlığında dəmir yollarında partlayış baş verib.

    "Report"un Rusiya KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu sosial şəbəkələrdə bölgənin qubernatoru Mixail Vedernikov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, heç kim xəsarət almayıb, qatar relsdən çıxmayıb.

    Hadisə yerində əməliyyat xidmətləri işləyir.

    Rusiya Mixail Vedernikov dəmir yolları
    Губернатор: В Псковской области РФ произошел взрыв на ж/д путях

    Son xəbərlər

    11:35

    Türkiyənin Kemer bölgəsində hotelin tavanı uçub

    Region
    11:32

    MSK nümayəndə heyəti Moldovada parlament seçkilərini müşahidə edəcək

    Daxili siyasət
    11:31

    Bu ilin yay ayında 100-ə yaxın insanı gün vurub

    Sağlamlıq
    11:25

    Milli Məclisin deputatları Anım Günü ilə bağlı dünya parlamentlərindəki həmkarlarına müraciət ediblər

    Daxili siyasət
    11:24

    Mundialda dörd medal qazanan paraüçgüçü: "Paralimpiadada Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcəyəm"

    Fərdi
    11:24
    Foto

    MDM və "Clearstream" hesablaşma mexanizmlərinin yaradılmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:20

    Azərbaycanda Xəzər dənizinin suyundan hidrogen layihələrində istifadənin çətinlikləri açıqlanıb

    Energetika
    11:19

    Azərbaycan və Gürcüstan Qara dəniz "yaşıl enerji dəhlizi" layihəsi üzrə görüş keçirəcəklər

    Energetika
    11:18

    Mingəçevir su anbarında və Kür çayında qanunsuz balıq ovu aşkarlanıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti