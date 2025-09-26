Rusiyada dəmir yollarında partlayış baş verib
Region
- 26 sentyabr, 2025
- 10:17
Rusiyanın Pskov vilayətində Plyussa stansiyasının yaxınlığında dəmir yollarında partlayış baş verib.
"Report"un Rusiya KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu sosial şəbəkələrdə bölgənin qubernatoru Mixail Vedernikov bildirib.
Onun sözlərinə görə, heç kim xəsarət almayıb, qatar relsdən çıxmayıb.
Hadisə yerində əməliyyat xidmətləri işləyir.
