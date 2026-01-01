Azərbaycanda bu ildən kişi və qadınların pensiya yaşı bərabər olacaq
- 01 yanvar, 2026
- 09:00
Azərbaycanda 2026-cı il üzrə kişilərin və qadınların pensiya yaşı məlum olub.
"Report"un xəbərinə görə, iyulun 1-dən qadınların pensiya yaşı 65 olacaq.
Kişilərin pensiya yaşı isə dəyişməyəcək, 65 il olacaq.
Qeyd edək ki, "Əmək pensiyaları haqqında" qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-dək, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-dək hər il 6 ay artırılır.
"Əmək pensiyaları haqqında" qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, pensiya yaşına çatmış şəxsin fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə sığorta stajından asılı olmayaraq, bu pensiya təminatına imkan vermədikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda (2017-ci il iyulun 1-dək yaşa görə əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslər istisna olmaqla) yaşa görə əmək pensiyası hüququ var.