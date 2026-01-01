İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda bu ildən kişi və qadınların pensiya yaşı bərabər olacaq

    Sosial müdafiə
    • 01 yanvar, 2026
    • 09:00
    Azərbaycanda bu ildən kişi və qadınların pensiya yaşı bərabər olacaq

    Azərbaycanda 2026-cı il üzrə kişilərin və qadınların pensiya yaşı məlum olub.

    "Report"un xəbərinə görə, iyulun 1-dən qadınların pensiya yaşı 65 olacaq.

    Kişilərin pensiya yaşı isə dəyişməyəcək, 65 il olacaq.

    Qeyd edək ki, "Əmək pensiyaları haqqında" qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-dək, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-dək hər il 6 ay artırılır.

    "Əmək pensiyaları haqqında" qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, pensiya yaşına çatmış şəxsin fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə sığorta stajından asılı olmayaraq, bu pensiya təminatına imkan vermədikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda (2017-ci il iyulun 1-dək yaşa görə əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslər istisna olmaqla) yaşa görə əmək pensiyası hüququ var.

    pensiya yaşı Əmək pensiyaları pensiya təminatı
    В Азербайджане в этом году пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым

    Son xəbərlər

    09:10

    "Çelsi" yaxın günlərdə baş məşqçisi ilə yollarını ayıra bilər

    Futbol
    09:00

    Azərbaycanda bu ildən kişi və qadınların pensiya yaşı bərabər olacaq

    Sosial müdafiə
    08:54

    Amsterdamda təxminən 150 illik tarixi olan kilsə yanıb

    Digər ölkələr
    08:43

    Neymar "Santos"la müqaviləsinin müddətini uzadıb

    Futbol
    08:37

    Tramp bəzi mebel növlərinə tarif artımını bir il təxirə salıb

    Digər ölkələr
    08:12

    Zelenski: Sülh sazişinin 90 faizi hazırdır

    Digər ölkələr
    08:05

    Afrika Millətlər Kubokunda 3-cü tura yekun vurulub

    Futbol
    07:48

    Hindistan iqtisadi baxımından Yaponiyanı geridə qoyub

    Siyasət
    07:12

    Tramp yeni ildə dünya sülhü üçün səy göstərəcəyini vəd edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti