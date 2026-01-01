Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане в этом году пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым

    Социальная защита
    • 01 января, 2026
    • 09:00
    В Азербайджане в этом году пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым

    В Азербайджане определен пенсионный возраст мужчин и женщин на 2026 год.

    Как сообщает Report, с 1 июля пенсионный возраст женщин составит 65 лет.

    Пенсионный возраст мужчин останется прежним и также составит 65 лет.

    Отметим, что возрастной ценз для мужчин, установленный в статье 7 Закона "О трудовых пенсиях", увеличивается на 6 месяцев ежегодно с 1 июля 2017 года по 1 июля 2021 года, а возрастной предел для женщин увеличивается на 6 месяцев ежегодно с 1 июля 2017 года по 1 июля 2027 года.

    Согласно статье 7 Закона "О трудовых пенсиях", обязательным является ежемесячная денежная выплата гражданам с целью компенсации заработной платы и иных доходов, полученных государственными социальными страховщиками до назначения им трудовой пенсии. В случае, когда пенсионный капитал, учтенный в страховой части лицевого счета, позволяет обеспечить пенсию не ниже минимального размера трудовой пенсии, он имеет право на трудовую пенсию по возрасту независимо от страхового стажа, а в случае, если такое пенсионное обеспечение не позволяет, - при страховом стаже не менее 25 лет (за исключением лиц, которым до 1 июля 2017 года была назначена трудовая пенсия по возрасту).

    Азербайджан мужчины женщины пенсионный возраст
    Azərbaycanda bu ildən kişi və qadınların pensiya yaşı bərabər olacaq

    Последние новости

    10:16

    При взрыве на швейцарском горнолыжном курорте погибли несколько человек

    Другие страны
    09:59

    Мэр Нью-Йорка Мамдани принял присягу

    Другие страны
    09:47

    К Казахстану перешло председательство в ЕАЭС

    В регионе
    09:32

    Газета "Каспий" отмечает 145-летие

    Медиа
    09:19

    "Челси" скоро может расстаться с главным тренером

    Футбол
    09:00

    В Азербайджане в этом году пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым

    Социальная защита
    08:50

    В Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей

    Другие страны
    08:20

    Трамп на год отложил повышение пошлин на некоторые виды мебели

    Другие страны
    07:59

    "Челси" близок к увольнению Энцо Марески с поста главного тренера

    Футбол
    Лента новостей