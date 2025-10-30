Грузию в третьем квартале чаще всего посещали граждане России и Турции

Грузию в третьем квартале 2025 года посетили 3 млн международных путешественников, что на 6,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальную службу статистики страны (Геостат).

Согласно информации, 40,7% посетителей составили лица в возрасте 31-50 лет.

80,8% международных посетителей были туристами, 15,4% - экскурсантами, а 3,8% - путешественниками обеих категорий.

В третьем квартале 2025 года Грузию больше всего посещали из России (26,1%), Турции (16,5%) и Армении (11,8%).

За отчетный период расходы международных посетителей в Грузии достигли 6,2 млрд лари, годовой рост составил 8,6%. Средняя стоимость одной поездки составила 2 467,5 лари, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.