Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Грузию в третьем квартале чаще всего посещали граждане России и Турции

    В регионе
    • 30 октября, 2025
    • 12:21
    Грузию в третьем квартале чаще всего посещали граждане России и Турции

    Грузию в третьем квартале 2025 года посетили 3 млн международных путешественников, что на 6,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальную службу статистики страны (Геостат).

    Согласно информации, 40,7% посетителей составили лица в возрасте 31-50 лет.

    80,8% международных посетителей были туристами, 15,4% - экскурсантами, а 3,8% - путешественниками обеих категорий.

    В третьем квартале 2025 года Грузию больше всего посещали из России (26,1%), Турции (16,5%) и Армении (11,8%).

    За отчетный период расходы международных посетителей в Грузии достигли 6,2 млрд лари, годовой рост составил 8,6%. Средняя стоимость одной поездки составила 2 467,5 лари, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Грузия Международные путешественники туризм статистика
    Bu ilin üçüncü rübündə Gürcüstanı 3 milyon turist ziyarət edib
    3 million tourists visited Georgia in 3Q2025

    Последние новости

    13:20

    Казахстан и Азербайджан готовят экспортно-ориентированные проекты - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    13:16

    Армения назначит военного атташе на Кипре

    В регионе
    13:08

    Боб Блэкмен: Снятие эмбарго на поставки оружия подтверждает доверие Лондона к Азербайджану - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    13:00

    ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по югу Ливана

    Другие страны
    12:59

    Правительство Армении одобрило документ о сокращении срока военной службы

    В регионе
    12:58

    Халит Канак: Торговый оборот между странами ОТГ не соответствует потенциалу

    Бизнес
    12:57

    Советник посольства ДР Конго: Все архивы по нашей истории находятся в Бельгии

    Внешняя политика
    12:46

    В приложении e-Təbib пациенты смогут оценить врача и качество обслуживания

    Здоровье
    12:43

    Трамп: Китай и США могут заключить крупную сделку по покупке нефти и газа

    Другие страны
    Лента новостей