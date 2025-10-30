Bu ilin üçüncü rübündə Gürcüstanı 3 milyon turist ziyarət edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Region
    • 30 oktyabr, 2025
    • 11:38
    2025-ci ilin üçüncü rübündə Gürcüstana 3 milyon beynəlxalq qeyri-rezident səyahətçi gəlib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Statistika Xidməti (Geostat) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,6% artım deməkdir. Ziyarətçilərin 40,7%-ni 31–50 yaş aralığındakı şəxslər təşkil edib.

    Beynəlxalq ziyarətçilərin 80,8%-i turistlər, 15,4%-i ekskursiyaçılar, 3,8%-i isə hər iki kateqoriya üzrə səfər edənlər olub.

    2025-ci ilin üçüncü rübündə Gürcüstanı ən çox Rusiya (26,1%), Türkiyə(16,5%) və Ermənistandan (11,8%) ziyarət ediblər.

    Hesabat dövrü ərzində beynəlxalq ziyarətçilərin Gürcüstanda xərcləri 6,2 milyard lariyə çatıb, illik artım 8,6% təşkil edib. Bir səfərin orta dəyəri 2 467,5 lari olub ki, bu da 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,7% artım deməkdir.

