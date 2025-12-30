Грузия депортировала более 60 иностранцев, включая граждан Азербайджана
30 декабря, 2025
- 10:46
Сотрудники Миграционного управления Министерства внутренних дел (МВД) Грузии за последние несколько дней депортировали из страны 63 иностранных граждан.
Об этом сообщает грузинское бюро "Report" со ссылкой на министерство.
Согласно информации, в результате комплексных мер, осуществленных Управлением миграции, из страны выдворены граждане Турции, Индии, Китая, России, Нигерии, Туркменистана, Иордании, Ирака, Пакистана, Египта, Казахстана, Азербайджана, Бурунди, Замбии, Саудовской Аравии и Судана.
С начала текущего года общее число депортированных из Грузии иностранных граждан достигло 1302 человек.
