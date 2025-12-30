Грузия депортировала более 60 иностранцев, включая граждан Азербайджана

Сотрудники Миграционного управления Министерства внутренних дел (МВД) Грузии за последние несколько дней депортировали из страны 63 иностранных граждан.

Об этом сообщает грузинское бюро "Report" со ссылкой на министерство.

Согласно информации, в результате комплексных мер, осуществленных Управлением миграции, из страны выдворены граждане Турции, Индии, Китая, России, Нигерии, Туркменистана, Иордании, Ирака, Пакистана, Египта, Казахстана, Азербайджана, Бурунди, Замбии, Саудовской Аравии и Судана.

С начала текущего года общее число депортированных из Грузии иностранных граждан достигло 1302 человек.