Грузия депортировала более 60 иностранцев, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    • 30 декабря, 2025
    • 10:46
    Сотрудники Миграционного управления Министерства внутренних дел (МВД) Грузии за последние несколько дней депортировали из страны 63 иностранных граждан.

    Об этом сообщает грузинское бюро "Report" со ссылкой на министерство.

    Согласно информации, в результате комплексных мер, осуществленных Управлением миграции, из страны выдворены граждане Турции, Индии, Китая, России, Нигерии, Туркменистана, Иордании, Ирака, Пакистана, Египта, Казахстана, Азербайджана, Бурунди, Замбии, Саудовской Аравии и Судана.

    С начала текущего года общее число депортированных из Грузии иностранных граждан достигло 1302 человек.

    Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 63 əcnəbi deportasiya edilib

