Грузия развивается в неверном направлении - ОПРОС

В результате общественного опроса, проведенного в Грузии Национальным демократическим институтом США, стало известно, что 49% респондентов в Грузии считают, что страна развивается в неправильном направлении.

По сообщению грузинского бюро Report, 30% респондентов заявили, что вектор развития Грузии не изменился, а 18% считают, что страна выбрала неправильное направление развития.

Таким образом, показатель мнений тех, кто считает развитие страны неправильным, достиг самого высокого уровня за последние 10 лет.

Опрос проводился по всей территории Грузии с 13 по 29 июля. В нем принял участие 2 131 респондент.