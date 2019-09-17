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Грузия развивается в неверном направлении - ОПРОС

Грузия развивается в неверном направлении - ОПРОС

В результате общественного опроса, проведенного в Грузии Национальным демократическим институтом США, стало известно, что 49% респондентов в Грузии считают, что страна развивается в неправильном направлении. 

По сообщению грузинского бюро Report, 30% респондентов заявили, что вектор развития Грузии не изменился, а 18% считают, что страна выбрала неправильное направление развития. 

Таким образом, показатель мнений тех, кто считает развитие страны неправильным, достиг самого высокого уровня за последние 10 лет. 

Опрос проводился по всей территории Грузии с 13 по 29 июля. В нем принял участие 2 131 респондент.

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