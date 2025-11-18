Грузия построит новый аэропорт в Тбилиси стоимостью $1,25 млрд

Грузия приступает к строительству нового международного аэропорта Тбилиси - масштабного инфраструктурного проекта стоимостью $1,25 млрд.

Как передает Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили.

По словам министра, новый аэропорт имеет стратегическое значение для синхронного развития авиационной отрасли и туристического сектора Грузии. Проект основан на детальных исследованиях и расчетах экономической целесообразности, проведенных при поддержке Азиатского банка развития, строительство планируется завершить до 2031 года.

Квривишвили отметила, что прогнозы пассажиропотока, грузоперевозок и туризма до 2050 года показывают: действующий аэропорт Тбилиси не сможет справиться с растущим спросом.