İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Gürcüstanın yeni hava limanının tikintisi 1,25 milyard dollara başa gələcək

    Region
    • 18 noyabr, 2025
    • 11:14
    Gürcüstanın yeni hava limanının tikintisi 1,25 milyard dollara başa gələcək

    Gürcüstan yeni Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanının tikintisinə başlayır, 1,25 milyard dollarlıq layihə 2031-də tamamlanacaq.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Mariam Kvrivişvili məlumat verib.

    Nazir yeni Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanının ölkənin aviasiya və turizm sektorunun sinxron inkişafı üçün strateji əhəmiyyət daşıdığını bildirib.

    O deyib ki, layihə Asiya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə aparılan geniş təhlillər və iqtisadi mümkünlük hesablamalarına əsaslanır. Kvrivişvili qeyd edib ki, 2050-ci ilə qədər sərnişin, yük və turist axınının proqnozları indiki Tbilisi hava limanının artan tələbatı qarşılaya bilməyəcəyini göstərir.

    "Məqsədimiz Gürcüstanın maksimum mümkün sərnişin və turist axınını layiqincə qəbul etməsini təmin etməkdir. Hazırkı hava limanının ərazi sıxlığı böyüyən tələbi qarşılamır", - nazir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda Gürcüstanda aviasiya sahəsində tarixi maksimum qeydə alınıb: 70-dən çox aviaşirkət 120-dən artıq birbaşa istiqamət üzrə uçuşlar həyata keçirir. Təkcə 2025-ci ilin ilk üç rübündə turizm gəlirləri 3,6 milyard dollar təşkil edib.

    Nazir əlavə edib ki, yeni hava limanı 2031-ci ildə istifadəyə veriləcək.

    Gürcüstan hava limanı

    Son xəbərlər

    11:31

    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti açıqlanıb

    İKT
    11:27

    Qızıl FED-in uçot dərəcəsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik fonunda ucuzlaşıb

    Maliyyə
    11:23

    Bakıda IX Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçiriləcək

    Maliyyə
    11:22

    Azərbaycanda zoonoz xəstəliklərə qarşı peyvəndləməyə minə yaxın baytar cəlb olunub

    Sağlamlıq
    11:18

    "mygov" platformasında vətəndaşlara məlumat sorğuları barədə bildirişlərin göndərilməsinə başlanılıb

    İKT
    11:18

    Firdovsini ələ salmaqda ittiham olunan iranlı aktrisa "Şahnamə"dən dissertasiya yazmaqla cəzalandırılıb

    Region
    11:14

    Gürcüstanın yeni hava limanının tikintisi 1,25 milyard dollara başa gələcək

    Region
    11:09

    Azərbaycanda dənizçi sənədlərinin rəqəmsal formada verilməsinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    11:06

    Azərbaycan Prezidenti Latviya Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti