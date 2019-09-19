​Грузия передала России обвиняемого в пособничестве ИГ боевика

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила об экстрадиции в Россию Рамзана Ахъядова, которого обвиняют в террористической деятельности и связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Указанный человек сегодня утром был передан (России - ред.). Дело касается экстрадиции человека, обвиняемого в террористическом преступлении, в том числе в мобилизации людей в интересах "Исламского государства" и ведении боёв в 2013-2015 годах", - приводит агентство её слова.