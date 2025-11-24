Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Грузия избрана председателем ПА ОЧЭС

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 14:52
    Грузия избрана председателем ПА ОЧЭС

    Грузия стала председателем парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) на шестимесячный срок.

    Как сообщает грузинское бюро Report, спикер парламента Шалва Папуашвили назначен президентом ассамблеи.

    В рамках председательства страна будет работать над развитием Среднего коридора, укреплением парламентской дипломатии и продвижением региональных связей, сообщили в пресс-службе парламента страны.

    Передача председательства состоялась в рамках 66-й сессии Генассамблеи ОЧЭС, которая сейчас проходит в столице Болгарии Софии. В сессии принимает участие делегация парламента Грузии во главе с Шалвой Папуашвили.

