Грузия избрана председателем ПА ОЧЭС
В регионе
- 24 ноября, 2025
- 14:52
Грузия стала председателем парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) на шестимесячный срок.
Как сообщает грузинское бюро Report, спикер парламента Шалва Папуашвили назначен президентом ассамблеи.
В рамках председательства страна будет работать над развитием Среднего коридора, укреплением парламентской дипломатии и продвижением региональных связей, сообщили в пресс-службе парламента страны.
Передача председательства состоялась в рамках 66-й сессии Генассамблеи ОЧЭС, которая сейчас проходит в столице Болгарии Софии. В сессии принимает участие делегация парламента Грузии во главе с Шалвой Папуашвили.
