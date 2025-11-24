Грузия избрана председателем ПА ОЧЭС

Грузия стала председателем парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) на шестимесячный срок.

Как сообщает грузинское бюро Report, спикер парламента Шалва Папуашвили назначен президентом ассамблеи.

В рамках председательства страна будет работать над развитием Среднего коридора, укреплением парламентской дипломатии и продвижением региональных связей, сообщили в пресс-службе парламента страны.

Передача председательства состоялась в рамках 66-й сессии Генассамблеи ОЧЭС, которая сейчас проходит в столице Болгарии Софии. В сессии принимает участие делегация парламента Грузии во главе с Шалвой Папуашвили.