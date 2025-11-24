İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Gürcüstan QDİƏT PA-nın sədri seçilib

    Region
    • 24 noyabr, 2025
    • 14:44
    Gürcüstan QDİƏT PA-nın sədri seçilib

    Gürcüstan altı aylıq müddətə Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (QDİƏT) Parlament Assambleyasının (PA) sədri olub.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, parlamentin sədri Şalva Papuaşvili isə Assambleyanın prezidenti vəzifəsinə təyin edilib.

    Gürcüstan parlamentinin məlumatına görə, sədrlik çərçivəsində ölkə Orta Dəhlizin inkişaf etdirilməsi, parlament diplomatiyasının gücləndirilməsi və regional əlaqələrin təşviqi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək.

    Sədrliyin təhvil verilməsi hazırda Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada davam edən QDİƏT Baş Assambleyasının 66-cı sessiyası çərçivəsində baş tutub. Sessiyada Şalva Papuaşvilinin başçılıq etdiyi Gürcüstan parlamenti nümayəndə heyəti iştirak edib.

