Gürcüstan QDİƏT PA-nın sədri seçilib
Region
- 24 noyabr, 2025
- 14:44
Gürcüstan altı aylıq müddətə Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (QDİƏT) Parlament Assambleyasının (PA) sədri olub.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, parlamentin sədri Şalva Papuaşvili isə Assambleyanın prezidenti vəzifəsinə təyin edilib.
Gürcüstan parlamentinin məlumatına görə, sədrlik çərçivəsində ölkə Orta Dəhlizin inkişaf etdirilməsi, parlament diplomatiyasının gücləndirilməsi və regional əlaqələrin təşviqi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək.
Sədrliyin təhvil verilməsi hazırda Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada davam edən QDİƏT Baş Assambleyasının 66-cı sessiyası çərçivəsində baş tutub. Sessiyada Şalva Papuaşvilinin başçılıq etdiyi Gürcüstan parlamenti nümayəndə heyəti iştirak edib.
Son xəbərlər
14:56
Tramp: Rusiya və Ukrayna arasında sülh danışıqlarında böyük irəliləyiş varDigər ölkələr
14:54
Kənan Kərimzadə: "Xarici dil müəllimlərinin 40 %-inin maaşı 35 % artırılıb"İnfrastruktur
14:54
Massimiliano Alleqri "Milan"da 100-cü qələbəsini qazanıbFutbol
14:52
Gürcüstanda Qardabani və daha iki şəhərə xüsusi tənzimləmə statusu verilibRegion
14:50
Nazir müavini: "İngilis dilinin tədrisində keyfiyyətin artırılması əsas hədəflərdən biridir"İnfrastruktur
14:48
Koşta: Aİ-nin vahid mövqeyi Ukrayna və Avropa üçün uğurlu sülh danışıqlarının açarıdırDigər ölkələr
14:45
"NETTY 2025" nominantları müəyyən edir, səsvermə başlayıbİKT
14:44
Gürcüstan QDİƏT PA-nın sədri seçilibRegion
14:36