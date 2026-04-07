Грузия и Казахстан обсудили развитие Среднего коридора
- 07 апреля, 2026
- 13:51
Президент Грузии Михеил Кавелашвили и министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в ходе встречи в Тбилиси обсудили развитие Среднего коридора.
Как передает Report, об этом сообщил президент Грузии в соцсети Х.
В ходе встречи стороны обсудили дружественные и партнерские отношения между Грузией и Казахстаном, успешное сотрудничество в различных сферах, а также вопросы повышения двусторонних отношений до стратегического уровня.
"Особое внимание было уделено текущим глобальным политическим процессам и активным конфликтам. Мы отметили, что в этих условиях поддержание стабильности и мира на Южном Кавказе и в Центральной Азии приобретает глобальное значение. Также была подчеркнута растущая роль Среднего коридора и важность развития региональной связанности в сложной и быстро меняющейся геополитической обстановке", - написал он.
Михеил Кавелашвили выразил благодарность Ермеку Кошербаеву за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
В рамках визита Ермека Кошербаева в Тбилиси также состоялась встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Об этом Кобахидзе сообщил в соцсети Х, отметив, что стороны подтвердили прочные и дружественные отношения между странами и приверженность дальнейшему углублению партнерства.