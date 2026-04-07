Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Грузия и Казахстан обсудили развитие Среднего коридора

    В регионе
    • 07 апреля, 2026
    • 13:51
    Грузия и Казахстан обсудили развитие Среднего коридора

    Президент Грузии Михеил Кавелашвили и министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в ходе встречи в Тбилиси обсудили развитие Среднего коридора.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Грузии в соцсети Х.

    В ходе встречи стороны обсудили дружественные и партнерские отношения между Грузией и Казахстаном, успешное сотрудничество в различных сферах, а также вопросы повышения двусторонних отношений до стратегического уровня.

    "Особое внимание было уделено текущим глобальным политическим процессам и активным конфликтам. Мы отметили, что в этих условиях поддержание стабильности и мира на Южном Кавказе и в Центральной Азии приобретает глобальное значение. Также была подчеркнута растущая роль Среднего коридора и важность развития региональной связанности в сложной и быстро меняющейся геополитической обстановке", - написал он.

    Михеил Кавелашвили выразил благодарность Ермеку Кошербаеву за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

    В рамках визита Ермека Кошербаева в Тбилиси также состоялась встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Об этом Кобахидзе сообщил в соцсети Х, отметив, что стороны подтвердили прочные и дружественные отношения между странами и приверженность дальнейшему углублению партнерства.

    Ермек Кошербаев Михеил Кавелашвили Ираклий Кобахидзе Казахстан Грузия Средний коридор
    Tbilisidə Gürcüstan-Qazaxıstan görüşündə regional bağlantı və strateji tərəfdaşlıq gündəmə gəlib
    Georgian President, Kazakh FM discuss dev't of Middle Corridor

