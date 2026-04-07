    Tbilisidə Gürcüstan-Qazaxıstan görüşündə regional bağlantı və strateji tərəfdaşlıq gündəmə gəlib

    Region
    • 07 aprel, 2026
    • 14:06
    Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili və Qazaxıstanın xarici işlər naziri Yermek Koşerbayev Tbilisidə keçirilən görüş zamanı Orta Dəhlizin inkişafını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Prezidenti "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    Görüş zamanı tərəflər Gürcüstan və Qazaxıstan arasında dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərini, müxtəlif sahələrdəki uğurlu əməkdaşlığı, eləcə də ikitərəfli əlaqələrin strateji səviyyəyə yüksəldilməsi məsələlərini müzakirə ediblər.

    "Hazırkı qlobal siyasi proseslərə və aktiv münaqişələrə xüsusi diqqət yetirilib. Biz qeyd etdik ki, bu şəraitdə Cənubi Qafqazda və Mərkəzi Asiyada sabitliyin və sülhün qorunması qlobal əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda, mürəkkəb və sürətlə dəyişən geosiyasi vəziyyətdə Orta Dəhlizin artan rolu və regional bağlantının inkişafının vacibliyi vurğulanıb", - o yazıb.

    M.Kavelaşvili Gürcüstanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə dəstəyinə görə Yermek Koşerbayevə minnətdarlığını bildirib.

    Y.Koşerbayevin Tbilisiyə səfəri çərçivəsində Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə də görüş keçirilib.

    İ.Kobaxidze "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında qeyd edib ki, tərəflər ölkələr arasında möhkəm və dostluq münasibətlərini, eləcə də tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə sadiqliklərini təsdiqləyiblər.

    Gürcüstan Orta Dəhliz Cənubi Qafqaz Mərkəzi Asiya Mixail Kavelaşvili Qazaxıstan
    Грузия и Казахстан обсудили развитие Среднего коридора
    Georgian President, Kazakh FM discuss dev't of Middle Corridor

