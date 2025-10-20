Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Грузия и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве

    В регионе
    • 20 октября, 2025
    • 15:12
    Грузия и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве

    Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе и министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подписали меморандум о сотрудничестве.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии, документ был подписан в рамках визита Геладзе в Израиль.

    Меморандум предусматривает расширение сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, обмен опытом, а также углубление связей между миграционными управлениями и полицейскими академиями обеих стран.

    На двусторонней встрече министров обсуждались текущие вопросы сотрудничества между правоохранительными органами, в центре внимания был план будущих мероприятий по обмену опытом.

    Грузия Израиль меморандум сотрудничество МВД
    Gürcüstan və İsrail əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

