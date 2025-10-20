Грузия и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве

Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе и министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии, документ был подписан в рамках визита Геладзе в Израиль.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, обмен опытом, а также углубление связей между миграционными управлениями и полицейскими академиями обеих стран.

На двусторонней встрече министров обсуждались текущие вопросы сотрудничества между правоохранительными органами, в центре внимания был план будущих мероприятий по обмену опытом.