Грузия и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве
В регионе
- 20 октября, 2025
- 15:12
Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе и министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии, документ был подписан в рамках визита Геладзе в Израиль.
Меморандум предусматривает расширение сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, обмен опытом, а также углубление связей между миграционными управлениями и полицейскими академиями обеих стран.
На двусторонней встрече министров обсуждались текущие вопросы сотрудничества между правоохранительными органами, в центре внимания был план будущих мероприятий по обмену опытом.
