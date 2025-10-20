İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Gürcüstan və İsrail əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

    Region
    • 20 oktyabr, 2025
    • 14:50
    Gürcüstan və İsrail əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

    Gürcüstanın daxili işlər naziri Geka Geladze və İsrailin milli təhlükəsizlik naziri İtamar Ben Qvir iki ölkə arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalayıblar.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, sənəd Geladzenin İsrailə rəsmi səfəri çərçivəsində imzalanıb.

    Memorandum hüquq-mühafizə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini, iş təcrübəsinin mübadiləsini, eləcə də hər iki ölkənin miqrasiya idarələri və polis akademiyaları arasında əlaqələrin dərinləşdirilməsini nəzərdə tutur.

    Nazirlərin ikitərəfli görüşündə hüquq-mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığın cari məsələləri müzakirə olunub, təcrübə və qabaqcıl iş üsullarının paylaşılması ilə bağlı gələcək tədbirlər planı diqqət mərkəzində olub.

    Görüşün sonunda Geka Geladze polis attaşelərinin ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynadığını qeyd edib və israilli həmkarına səmərəli əməkdaşlıq və qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirib.

    Gürcüstan İsrail Memorandum

    Son xəbərlər

    15:07

    ASCO üzrə 9 ayda təhvil verilən müxtəlif tullantıların həcmi açıqlanıb

    İnfrastruktur
    15:06

    AZPROMO və Belarus Universal Əmtəə Birjası arasında memorandum imzalanıb

    Biznes
    15:04

    AQTA: Epizootik vəziyyət nəzarətdə saxlanılır

    Sağlamlıq
    15:02
    Foto

    Azərbaycan təmsilçiləri həvəskar MMA üzrə dünya çempionatında iki medal qazanıblar

    Fərdi
    15:01

    Marta Kos: Cənubi Qafqazda sülh ticarət yollarının bərpasına imkan verəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    14:55
    Foto

    Hərbi prokuror Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlıları ilə görüşüb

    Hərbi
    14:50

    Gürcüstan və İsrail əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

    Region
    14:50

    Xorvatiyalı FIFA referisi Azərbaycan komandasının matçına ilk dəfə təyinat alıb

    Futbol
    14:45

    Azərbaycan Lüksemburqda regional təhlükəsizliklə bağlı nazirlərin iclaslarında təmsil olunur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti