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Грузинский депутат: Некоторые западные государства грубо нарушают наши суверенные права

Грузинский депутат: Некоторые западные государства грубо нарушают наши суверенные права Несмотря на все наши усилия, некоторые западные страны, главы их дипломатических миссий в Грузии делают грубые, неправдивые заявления, полные ложной информации, и применяют против нас санкции.
В регионе
20 октября 2024 г. 16:19
Грузинский депутат: Некоторые западные государства грубо нарушают наши суверенные права

Несмотря на все наши усилия, некоторые западные страны, главы их дипломатических миссий в Грузии делают грубые, неправдивые заявления, полные ложной информации, и применяют против нас санкции.

Об этом корреспонденту местного бюро Report заявил грузинский политик, депутат парламента Ираклий Кадагишвили.

"Все это является грубым нарушением суверенных прав Грузии. В то же время подобные шаги не соответствуют нормам и принципам европейской демократии, стратегического партнерства и дипломатического этикета. Несмотря на все это, правительство Грузии и грузинский народ сами решают свою судьбу и на выборах будут решать, кто будет у власти в ближайшие 4 года", - заявил депутат.

По словам Ираклия Кадагишвили, в документе упоминается лишь о большой политической поляризации в стране. "По моему мнению, одной из главных причин этого является вмешательство во внутренние дела и избирательный процесс Грузии извне. Если не будет грубых и неуместных вмешательств, политическая поляризация не будет такой большой", - подчеркнул Кадагишвили.

"Сейчас есть только один вопрос - свободная, прозрачная и демократическая организация голосования в нормальных условиях. После выборов жизнь продолжится, и Грузия продолжит свое демократическое развитие", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что общество стало свидетелем многих вещей после начала российско-украинской войны: "Некоторые силы хотят втянуть Грузию в войну с Россией. Но конфронтация с Россией неприемлема и недопустима для Грузии. Грузия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, но мы не можем открыть второй фронт с Россией. В частности, следует учитывать, что 20 процентов территорий Грузии были оккупированы. Поэтому Грузия находится на пути мира и должна продолжать идти в этом направлении даже после выборов".

"Предвыборная ситуация в Грузии стабильная. Неделю назад наблюдательная миссия ОБСЕ, которая была основным наблюдателем на выборах, представила свой предварительный отчет. В документе также говорится, что предвыборная ситуация стабильна. Центральная избирательная комиссия Грузии и ее региональные подразделения должным образом организовали свою работу и полностью готовы к выборам. Созданы все условия для того, чтобы граждане могли свободно голосовать, пресса также действует свободно", - подчеркнул И.Кадагишвили.

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Версия на азербайджанском языке Gürcü deputat: Bəzi Qərb dövlətləri suveren hüquqlarımızı kobudcasına pozur

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