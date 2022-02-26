О нас
Аудио новости

Грузинские музыканты потребовали справедливость для Ходжалы

Грузинские музыканты потребовали справедливость для Ходжалы В связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида грузинские музыканты подготовили видеоролик.
В регионе
26 февраля 2022 г. 17:53
Грузинские музыканты потребовали справедливость для Ходжалы

В связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида грузинские музыканты подготовили видеоролик.

Как сообщает грузинское бюро Report, струнный квартет имени Гии Канчели исполнил ”Ноктюрн “Фридерика Шопена на мосту Мира, возле площади Cвободы, возле президентского дворца и парламента Грузии, станции метро "Руставели".

Видеоряд был снят на фоне баннера с надписью "Ходжалинский геноцид 30" на английском языке.

Так грузинские музыканты присоединились к призыву в поддержку международной кампании” Справедливость для Ходжалы"

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan musiqiçiləri Tbilisidən “Xocalıya ədalət” tələb ediblər

Самое читаемое

Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Что сулит Азербайджану ввод санкций в отношении России?
Что сулит Азербайджану ввод санкций в отношении России?
25 февраля 2022 г. 13:41
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25
Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
22 февраля 2022 г. 11:15
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
В Украине озвучили потери российских войск
В Украине озвучили потери российских войск
25 февраля 2022 г. 08:29
Аэропорт Гостомель захвачен российскими войсками
Аэропорт Гостомель захвачен российскими войсками
24 февраля 2022 г. 21:58
Российские войска захватили украинский Мелитополь
Российские войска захватили украинский Мелитополь
26 февраля 2022 г. 01:23
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
В Азербайджане наблюдался рост налоговых поступлений по ненефтяному сектору за 2021 год
В Азербайджане наблюдался рост налоговых поступлений по ненефтяному сектору за 2021 год
25 февраля 2022 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi