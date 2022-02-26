Грузинские музыканты потребовали справедливость для Ходжалы

В связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида грузинские музыканты подготовили видеоролик.
Как сообщает грузинское бюро Report, струнный квартет имени Гии Канчели исполнил ”Ноктюрн “Фридерика Шопена на мосту Мира, возле площади Cвободы, возле президентского дворца и парламента Грузии, станции метро "Руставели".
Видеоряд был снят на фоне баннера с надписью "Ходжалинский геноцид 30" на английском языке.
Так грузинские музыканты присоединились к призыву в поддержку международной кампании” Справедливость для Ходжалы"