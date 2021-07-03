В Грузии хакеры взломали сайт записи на вакцинацию

Сайт, предназначенный для регистрации жителей Грузии на вакцинацию от коронавируса, подвергся масштабной кибератаке в день, когда была открыта онлайн-регистрация для всех категорий граждан. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщ

Сайт, предназначенный для регистрации жителей Грузии на вакцинацию от коронавируса, подвергся масштабной кибератаке в день, когда была открыта онлайн-регистрация для всех категорий граждан. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщила замглавы Минздрава республики Тамар Габуния.

"Сегодня в первой половине дня планировалось начало регистрации, однако, как нам стало известно, сайт подвергся масштабной кибератаке, что привело к сбою. К процессу подключены соответствующие ведомства и ведется оценка проблемы, чтобы в ближайшие часы устранить неполадки", - сказала Габуния.

По факту кибератаки возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное использование компьютерных данных или/и компьютерных систем" и "Посягательство на компьютерные данные или/и компьютерную систему" Уголовного кодекса Грузии.

Грузия в пятницу получила 1 млн доз вакцин китайского производства компаний Sinopharm и Sinovac Biotech. В субботу с 12:00 по местному времени планировалось открытие регистрации для массовой вакцинации граждан от коронавируса. Массовая вакцинация должна начаться в республике 5 июля.