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Грузинская оппозиция возобновляет акции протеста

Грузинская оппозиция возобновляет акции протеста

Оппозиционные грузинские партии решили возобновить акции протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, партия Европейская Грузия обратилась в тбилисскую мэрию в связи с проведением 4 февраля акции. 

В документе отмечается о назначении акции перед зданием парламента.  

В партии Европейская Грузия заявили, что к акции примкнут все оппозиционные партии. 

Отметим, что с 22 января тбилисская мэрия перекрыла дорогу к зданию грузинского парламента из-за проведения на территории ремонтно-восстановительных работ. 

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