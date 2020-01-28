Грузинская оппозиция возобновляет акции протеста

Оппозиционные грузинские партии решили возобновить акции протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, партия Европейская Грузия обратилась в тбилисскую мэрию в связи с проведением 4 февраля акции.

В документе отмечается о назначении акции перед зданием парламента.

В партии Европейская Грузия заявили, что к акции примкнут все оппозиционные партии.

Отметим, что с 22 января тбилисская мэрия перекрыла дорогу к зданию грузинского парламента из-за проведения на территории ремонтно-восстановительных работ.