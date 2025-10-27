Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Григорян впервые за 3 года примет участие в заседании Совета глав Совбезов стран СНГ

    В регионе
    • 27 октября, 2025
    • 11:32
    Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян впервые за последние три года поедет на заседание Совета секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, которое пройдет 5 ноября в Москве.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Решение об их командировании подписал премьер Никол Пашинян.

    С 31 октября по 5 ноября в Москве пройдет Международный фестиваль "Народы России и СНГ". Главным событием станет XIII ежегодная встреча секретарей Советов безопасности стран Содружества.

    Армен Григорян Россия Совбез Армении СНГ
    Qriqoryan son 3 ildə ilk dəfə MDB-nin TŞ rəhbərlərinin iclasına qatılacaq

