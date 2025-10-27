Григорян впервые за 3 года примет участие в заседании Совета глав Совбезов стран СНГ
В регионе
- 27 октября, 2025
- 11:32
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян впервые за последние три года поедет на заседание Совета секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, которое пройдет 5 ноября в Москве.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Решение об их командировании подписал премьер Никол Пашинян.
С 31 октября по 5 ноября в Москве пройдет Международный фестиваль "Народы России и СНГ". Главным событием станет XIII ежегодная встреча секретарей Советов безопасности стран Содружества.
