Qriqoryan son 3 ildə ilk dəfə MDB-nin TŞ rəhbərlərinin iclasına qatılacaq
Region
- 27 oktyabr, 2025
- 11:41
Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) katibi Armen Qriqoryan son üç il ərzində ilk dəfə noyabrın 5-də Moskvada keçiriləcək MDB-yə üzv dövlətlərin təhlükəsizlik şuraları katiblərinin Şura iclasına gedəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
