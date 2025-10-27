İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Qriqoryan son 3 ildə ilk dəfə MDB-nin TŞ rəhbərlərinin iclasına qatılacaq

    Region
    • 27 oktyabr, 2025
    • 11:41
    Qriqoryan son 3 ildə ilk dəfə MDB-nin TŞ rəhbərlərinin iclasına qatılacaq

    Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) katibi Armen Qriqoryan son üç il ərzində ilk dəfə noyabrın 5-də Moskvada keçiriləcək MDB-yə üzv dövlətlərin təhlükəsizlik şuraları katiblərinin Şura iclasına gedəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Armen Qriqoryan Ermənistan MDB
    Григорян впервые за 3 года примет участие в заседании Совета глав Совбезов стран СНГ

    Son xəbərlər

    11:54

    Paşinyan: Xeyriyyəçiliyə qarşı allergiyam yaranıb

    Region
    11:50

    Ötən həftə 1600 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    11:50

    Dövlətə 81,5 milyon manat zərər vurulub, 30 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub

    Hadisə
    11:45

    Bu il ərzində Gəncədə 300-dən çox şəxsin süd vəzi xərçəngi müayinəsi həyata keçirilib

    Sağlamlıq
    11:43

    SOCAR qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb

    Energetika
    11:42

    Paşinyan: Parlament seçkiləri ölkənin gələcək inkişafını müəyyən edəcək

    Region
    11:42

    Prokuror icra başçısının sabiq müavininə 7,5 il cəza istəyib

    Hadisə
    11:41

    Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı matçlarının təqvimi müəyyənləşib

    Futbol
    11:41

    Bu il bölgələrdə üç mindən çox qadın süd vəzi xərçəngi ilə bağlı müayinələrə cəlb olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti