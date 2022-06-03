Григорян обсудил с Клааром урегулирование отношений между Баку и Ереваном

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в пятницу обсудил со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клааром вопросы урегулирования отношений между Ереваном и Баку.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в пятницу обсудил со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клааром вопросы урегулирования отношений между Ереваном и Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба Совбеза Армении.

На состоявшейся в Ереване встрече Григорян высоко оценил роль ЕС в процессе нормализации отношений с Азербайджаном.

Стороны обсудили итоги состоявшейся 22 мая встречи премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля.