Гражданин Нидерландов арестован в Армении за ввоз 845 гр кокаина

В Армении арестован гражданин Нидерландов, который ввез в страну воздушным путем 845 гр кокаина.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Комитете по госдоходам Армении (КГД).

"В отдел по борьбе с контрабандой КГД Армении недавно поступила информация о том, что гражданин Нидерландов Р.Д. прибыл в Армению и, возможно, перевозил с собой наркотики. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что гражданин прибыл в Армению в тот же день рейсом Вена-Ереван и остановился в отеле в Ереване. Его пригласили в зону таможенного контроля и подвергли личному таможенному досмотру с использованием рентгеновского сканирования. В результате в его брюшной полости были обнаружены подозрительные инородные тела", - сказано в сообщении.

Затем он был доставлен в медцентр, где из его организма были извлечены 50 капсул с кокаином.

В рамках оперативно-розыскного мероприятия были задержаны и доставлены в отдел по борьбе с контрабандой еще двое граждан. Гражданам Р.Д., А.П. и С.М. предъявлено обвинение в рамках уголовного производства, возбужденного по статьям 393 и 399 Уголовного кодекса Армении. Проведены обыски по месту их жительства.