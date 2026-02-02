Niderland vətəndaşı Ermənistanda həbs edilib
- 02 fevral, 2026
- 13:55
Ermənistana hava yolu ilə 845 qram kokain gətirən Niderland vətəndaşı həbs edilib.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Dövlət Gəlirləri Komitəsi (DGK) məlumat yayıb.
"Dövlət Gəlirləri Komitəsinin Qaçaqmalçılıqla mübarizə şöbəsinə bir müddət əvvəl Niderland vətəndaşı R.D.-nin Ermənistana gəldiyi və üzərində narkotik vasitənin ola biləcəyi barədə məlumat daxil olub. Aparılan əməliyyat-istintaq tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, vətəndaş həmin gün Vyana-İrəvan reysi ilə Ermənistana gəlib və İrəvandakı bir oteldə qalıb. O, gömrük nəzarəti zonasına dəvət edilib və rentgen qurğusu vasitəsilə gömrük yoxlamasından keçib. Nəticədə onun qarın boşluğunda şübhəli yad cismlər aşkar edilib", - məlumatda qeyd edilib.
Daha sonra Niderland vətəndaşı tibb mərkəzinə aparılıb və orqanizmindən içərisində kokain olan 50 kapsul çıxarılıb.
Əməliyyat-axtarış tədbirləri çərçivəsində daha iki vətəndaş saxlanılaraq Qaçaqmalçılıqla mübarizə şöbəsinə gətirilib. R.D., A.P. və S.M. adlı vətəndaşlara Ermənistan Cinayət Məcəlləsinin 393 və 399-cu maddələri ilə açılmış cinayət işi çərçivəsində ittiham irəli sürülüb. Onların yaşayış yeri üzrə axtarışlar aparılıb.