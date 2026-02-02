İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Məşhur qapıçı iki ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 17:30
    Məşhur qapıçı iki ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    İspaniyanın "Jirona" klubunun qapıçısı Mark-Andre ter Şteqenin ən azı iki ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı gözlənilir.

    "Report" "Cadena SER"ə istinadən xəbər verir ki, buna futbolçunun ciddi zədələnməsi səbəb olub.

    33 yaşlı qolkiperin bud əzələsində problem aşkarlanıb.

    İcarə əsasında "Jirona"nın formasını geyinən oyunçunun müqaviləsinin ləğvi və "Barselona"ya qayıtması da mümkündür.

    Qeyd edək ki, Mark-Andre ter Şteqen yanvarın 21-də "Jirona"ya keçib və iki oyunda meydanda olub.

    Mark-Andre ter Şteqen Barselona klubu zədə Jirona klubu

    Son xəbərlər

    18:58

    Britaniya İranın DİN rəhbərinə sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    18:57
    Foto

    SOCAR ilə "Yokogawa Europe B.V." şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Energetika
    18:51

    Portuqaliya klubu yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    18:46

    Ənvər Əl-Ənuni: İrana qarşı hərbi eskalasiya regionu sarsıdacaq

    Digər ölkələr
    18:44

    Macarıstan Rusiya ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edib

    Energetika
    18:40

    "Instagram" son 2 ayda Azərbaycandakı bazar payının yarıdan çoxunu itirib

    İKT
    18:35

    Havanın temperaturu aşağı düşəcək, sulu qar, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    18:30

    Azərbaycan və Mərakeş maliyyə əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə edib

    Maliyyə
    18:27

    Avropa Komissiyasının rəhbəri və Zelenski "Ukraynanın rifah planı"nı müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti