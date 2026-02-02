Məşhur qapıçı iki ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq
İspaniyanın "Jirona" klubunun qapıçısı Mark-Andre ter Şteqenin ən azı iki ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı gözlənilir.
"Report" "Cadena SER"ə istinadən xəbər verir ki, buna futbolçunun ciddi zədələnməsi səbəb olub.
33 yaşlı qolkiperin bud əzələsində problem aşkarlanıb.
İcarə əsasında "Jirona"nın formasını geyinən oyunçunun müqaviləsinin ləğvi və "Barselona"ya qayıtması da mümkündür.
Qeyd edək ki, Mark-Andre ter Şteqen yanvarın 21-də "Jirona"ya keçib və iki oyunda meydanda olub.
