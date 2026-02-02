İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    IATA Bakı aeroportunun inkişaf planını hazırlamaqda AZAL-a dəstək verməyə hazırdır

    İnfrastruktur
    • 02 fevral, 2026
    • 17:37
    Hazırda "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) öz biznes planını hazırlayır.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının (IATA) Avropadakı regional vitse-prezidenti Rafael Şvartsman deyib.

    O xatırladıb ki, IATA artıq Azərbaycana, o cümlədən AZAL-ın "Azəraeronaviqasiya" Hava Hərəkəti İdarəsi (AZANS) üçün trafikin proqnozlaşdırılması, AZAL üçün marşrut şəbəkəsinin və hava gəmiləri parkının planlaşdırılması məsələlərində dəstək göstərib.

    "IATA ümid edir ki, AZAL-ın biznes planında müasir analitik alətlərin səmərəli tətbiqi üçün zəruri olan ən yaxşı beynəlxalq təcrübələr və ekspert tövsiyələri nəzərə alınacaq", - vitse-prezident qeyd edib.

    Onun fikrincə, bu gün terminal məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması AZAL üçün əsas prioritetdir – belə ki, bu, ötürmə qabiliyyətinin əsas "dar boğaz"ıdır.

    "AZAL-ın apardığı araşdırmalara görə, terminalın buraxılış qabiliyyəti ilə bağlı məhdudiyyətlər illik sərnişin axını təxminən 7 milyon nəfərə çatdıqda özünü büruzə verməyə başlayır. Bu hədd artıq 2024-cü ildə aşılıb, 2025-ci ilin sonuna isə sərnişin axını 7,64 milyon nəfəri ötüb. Bu fakt birmənalı olaraq təsdiq edir ki, məhz terminal bu gün hava limanının buraxılış qabiliyyətinin daha da artırılmasını məhdudlaşdıran əsas amildir", - R.Şvartsman bildirib.

    Onun sözlərinə görə, qeyd olunan məsələlərin həlli üçün IATA ən yaxşı beynəlxalq təcrübələrə uyğun tədbirlər həyata keçirməyi tövsiyə edir. Birincisi, iqtisadi cəhətdən səmərəli modul həllərin tətbiqinə və tələbdən artıq infrastruktur obyektlərinin tikintisinə yol verməməyə imkan verən əsas planlaşdırma aləti kimi IATA-nın Hava Limanlarının Layihələndirilməsi və İnkişafı üzrə Təlimatından istifadə etmək lazımdır. İkincisi, böyük məbləğdə kapital qoyuluşu ilə bağlı qərar qəbul etməzdən əvvəl sərnişin axınlarının yenidən nəzərdən keçirilməsi, planlaşdırmaların optimallaşdırılması və əməliyyat proseslərinin təkmilləşdirilməsi hesabına cari buraxılış qabiliyyətini artırmaq məqsədəuyğundur.

    IATA-nın vitse-prezidenti hesab edir ki, üçüncüsü, xüsusi "dar boğazları" müəyyən etmək və xidmətin sabit keyfiyyətini təmin etmək üçün xidmət səviyyəsi qiymətləndirilməlidir. "Bu, həm sərnişin təcrübəsi, həm də hava limanının nüfuzunun qorunması üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Nəhayət, infrastrukturun genişləndirilməsi real trafik proqnozlarına uyğun olaraq modul prinsipi əsasında planlaşdırılmalıdır ki, bu da maliyyə risklərini minimuma endirməyə və rəqabət qabiliyyətini sarsıda biləcək hava limanı rüsumlarının həddindən artıq artırılmasının qarşısını almağa imkan verəcək", - o vurğulayıb.

    R.Şvartsman qeyd edib ki, bu addımların həyata keçirilməsi sərnişinlərə yüksək keyfiyyətli xidmət göstərilməsini təmin edəcək və hava limanını uzunmüddətli dayanıqlı artıma hazırlayacaq: "IATA müvafiq qiymətləndirmələrin aparılmasında və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış, gələcəyə yönəlmiş buraxılış qabiliyyətinin inkişaf planının hazırlanmasında AZAL və digər maraqlı tərəflərlə əməkdaşlığa hazırdır".

    Müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

    Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası Rafael Şvartsman
    IATA готова помочь в разработке плана развития пропускной способности аэропорта Гейдар Алиев
    IATA ready to assist with capacity development plan for Heydar Aliyev Airport

